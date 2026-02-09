Addio allo scienziato Antonino Zichichi

È morto oggi Antonino Zichichi, uno scienziato di fama mondiale nato a Trapani. Ricercatore al Cern, aveva 97 anni. È stato uno dei principali scienziati italiani, noto anche per aver scoperto l’antideutone. La notizia ha colpito il mondo della scienza e non solo.

Scienziato di fama mondiale, ricercatore del Cern e scopritore dell’antideutone. Antonino Zichichi, originario di Trapani e cattolico praticante, è deceduto oggi all’età di 97 anni. Zichichi lavora al Cern dove scopre l’antideutone. Ha presieduto l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dal (1977-1982) e la Società Europea di Fisica (1976) ed è stato professore emerito all’Università di Bologna. Conclusi gli studi, si fa notare nel mondo accademico come abile fisico sperimentale e negli anni ’60 fonda il Centro di cultura scientifica Ettore Majorana di Erice. Lavora presso il Cern di Ginevra (centro europeo di ricerche nucleari) e nel ’65 dirige il gruppo di ricerca che scopre l’antideutone, in contemporanea con un gruppo americano dell’Alternating Gradient Synchrotron at Brookhaven National Laboratory (Upton, NY). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio allo scienziato Antonino Zichichi Approfondimenti su Antonino Zichichi Morto Gino Nicolais, addio allo scienziato napoletano prestato alla politica È scomparso Gino Nicolais, scienziato, ingegnere e figura politica napoletana, morto all’età di 83 anni. Addio a Luigi Nicolais, lo scienziato che è stato ministro e presidente del Cnr È deceduto all’età di 83 anni Luigi Nicolais, scienziato e figura di rilievo nel panorama italiano.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.