Eredità Agnelli chiesto rinvio a giudizio per John Elkann per dichiarazione dei redditi infedele imputazione coatta per 2 illeciti fiscali
La procura di Torino ha richiesto il rinvio a giudizio di John Elkann e del commercialista Gianluca Ferrero nell’ambito dell’indagine sull’eredità di Gianni Agnelli. L’accusa riguarda presunte dichiarazioni dei redditi infedeli e illeciti fiscali. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di controlli e verifiche sulle pratiche fiscali legate alla successione della famiglia Agnelli.
La procura di Torino ha preparato la richiesta di rinvio a giudizio per John Elkann e per il commercialista Gianluca Ferrero nell'ambito dell'inchiesta che ruota intorno all'eredità di Gianni Agnelli. Per il gip Antonio Borretta, i 2 imputati avrebbero contribuito a falsificare le ultime dichiarazio.
