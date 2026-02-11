La gip di Torino ha deciso di non concedere l’affidamento in prova a John Elkann nel procedimento sull’eredità di Marella Caracciolo. I suoi atti tornano alla Procura, che potrebbe chiedere il processo. Elkann rischia fino a sei anni di carcere. La decisione chiude la strada alla messa alla prova e accelera le possibilità di un procedimento penale.

La gip del tribunale di Torino ha respinto la richiesta di messa alla prova avanzata dai legali di John Elkann, nell’ambito del procedimento sull’eredità di Marella Caracciolo, moglie dell’avvocato Gianni Agnelli e nonna di Elkann. Gli atti torneranno adesso in procura, con i magistrati titolari dell’inchiesta che dovranno notificare a Elkann un nuovo avviso di conclusione indagini, – che potrebbe contenere altre ipotesi di reato – e formulare l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio. La vicenda. L’ipotesi della procura è che Marella (morta nel 2019 a 92 anni) nell’ultimo periodo dimorasse stabilmente a Torino, ma che le avessero organizzato una residenza fittizia in Svizzera per ragioni fiscali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Eredità Agnelli, niente affidamento in prova per Elkann, gli atti tornano alla Procura: rischia fino a 6 anni di carcere

La procura di Torino ha deciso di restituire gli atti dell'indagine sull'eredità di Marella Caracciolo a John Elkann.

John Elkann non avrà la possibilità di chiedere la messa alla prova nel procedimento che lo riguarda.

