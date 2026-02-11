Eredità Agnelli | sfuma messa alla prova per John Elkann gli atti tornano ai pm

La procura di Torino ha deciso di restituire gli atti dell’indagine sull’eredità di Marella Caracciolo a John Elkann. La messa alla prova del manager sembra ormai sfumata, mentre gli inquirenti continuano a esaminare i documenti per fare chiarezza sui passaggi patrimoniali.

Tornano indietro le lancette dell’orologio per l’inchiesta della procura di Torino in merito all’eredità di Marella Caracciolo. Il gip Giovanna Di Maria, infatti, in udienza questa mattina ha respinto l’istanza.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

L'udienza per la messa alla prova di John Elkann nell'ambito dell'eredità Agnelli è stata rinviata al 2026.

Il gip di Torino ha respinto la richiesta di messa alla prova di John Elkann.

