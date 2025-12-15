John Elkann sorpresa amarissima in tribunale per l’eredità Agnelli | rischia il processo disposta l’imputazione coatta

Il tribunale di Torino ha disposto l’imputazione coatta per John Elkann nell’ambito dell’inchiesta sull’eredità Agnelli. Il giudice Antonio Borretta ha richiesto alla procura di formulare l’accusa per due dei sei capi di imputazione, segnando un importante e inatteso sviluppo nel procedimento giudiziario che coinvolge il noto imprenditore e il commercialista Gianluca.

Colpo di scena al tribunale di Torino. Oggi, 15 dicembre, il giudice per le indagini preliminari Antonio Borretta ha ordinato alla procura di Torino di formulare l'imputazione per due dei sei capi di accusa dell'inchiesta sull'eredità Agnelli, contestati a John Elkann e al commercialista Gianluca.