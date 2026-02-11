Eravamo tutti Dawson Leery

La morte di James Van Der Beek ha lasciato un vuoto tra i fan italiani di Dawson Leery e del suo Creek. L’attore, stroncato a 48 anni da un cancro al colon-retto, ha vissuto un calvario tra terapie e difficoltà economiche. La sua scomparsa ha ricordato a molti quanto sia fragile la vita e quanto il mondo dello spettacolo possa essere impietoso.

La morte di James Van Der Beek, stroncato a 48 anni da un cancro al colon-retto che nella folle sanità americana lo aveva costretto a vendere i cimeli di una vita per pagare le cure, ha colpito al cuore tutti noi vecchi fan di Dawson Leery e del suo Creek. Un dolore simile a quello provato per la.

