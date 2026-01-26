È stata annunciata la vendita della casa di Dawson Leery, protagonista di Dawson's Creek. Questa soluzione rappresenta un'opportunità per gli appassionati e gli investitori interessati a un immobile legato a un'icona televisiva. La proprietà, situata in una località riconoscibile, viene proposta a un prezzo che suscita interesse nel mercato immobiliare. Di seguito, i dettagli sulla cifra richiesta e le caratteristiche principali dell'immobile.

C'è un'importante novità per i fan della serie tv Dawson's Creek, la famosa casa di Dawson Leery, l'adolescente protagonista della storia, è stata infatti messa in vendita. L'abitazione, identica a come è stata conosciuta nella serie, si trova a Wilmington, nel North Carolina, e da gennaio è ufficialmente sul mercato. Stando a quanto si legge nell'annuncio, la casa è al 6424 di Head Road, e si affacciata su Hewlett's Creek - che sarebbe il vero nome del corso d'acqua che vediamo attraversare da Joey nella serie. Si tratta di una vera e propria residenza storica, datata 1880. Ad oggi comprende quattro camere da letto, tre bagni e mezzo, e poi il pontile iconico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dawson's Creek, in vendita la casa di Dawson Leery: ecco la cifra

