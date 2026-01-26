Dawson' s Creek in vendita la casa di Dawson Leery | ecco la cifra

Da ilgiornale.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata annunciata la vendita della casa di Dawson Leery, protagonista di Dawson's Creek. Questa soluzione rappresenta un'opportunità per gli appassionati e gli investitori interessati a un immobile legato a un'icona televisiva. La proprietà, situata in una località riconoscibile, viene proposta a un prezzo che suscita interesse nel mercato immobiliare. Di seguito, i dettagli sulla cifra richiesta e le caratteristiche principali dell'immobile.

C'è un'importante novità per i fan della serie tv Dawson's Creek, la famosa casa di Dawson Leery, l'adolescente protagonista della storia, è stata infatti messa in vendita. L'abitazione, identica a come è stata conosciuta nella serie, si trova a Wilmington, nel North Carolina, e da gennaio è ufficialmente sul mercato. Stando a quanto si legge nell'annuncio, la casa è al 6424 di Head Road, e si affacciata su Hewlett's Creek - che sarebbe il vero nome del corso d'acqua che vediamo attraversare da Joey nella serie. Si tratta di una vera e propria residenza storica, datata 1880. Ad oggi comprende quattro camere da letto, tre bagni e mezzo, e poi il pontile iconico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

dawson s creek in vendita la casa di dawson leery ecco la cifra

© Ilgiornale.it - Dawson's Creek, in vendita la casa di Dawson Leery: ecco la cifra

Approfondimenti su dawson leery

Dawson's Creek: in vendita la casa della serie Tv. Qui tutte le foto

La casa di Dawson’s Creek, celebre serie TV degli anni ’90, è ora disponibile in vendita.

All’asta i cimeli di Dawson’s Creek, dalla collana di Joey alla camicia di flanella di Dawson

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Dawson's Creek 1x07 Detention (Subtitulado)

Video Dawson's Creek 1x07 Detention (Subtitulado)

Ultime notizie su dawson leery

Argomenti discussi: Dawson's Creek, in vendita la casa della serie tv; Dawson’s creek usciva il 20 gennaio 1998: il finale alternativo e la sigla che doveva essere diversa, 5 curiosità sulla serie; I migliori film e serie tv ambientati a scuola: da L’attimo fuggente a La preside; La forza di una donna: La decisione di Sirin Video.

dawson s creek inDawson’s Creek, in vendita la casa che ha segnato un’epoca televisivaDawson's Creek, una delle residenze più iconiche della tv americana degli anni ’90 è ufficialmente sul mercato al prezzo di 3,25 milioni di dollari. tgcom24.mediaset.it

dawson s creek inDawson's Creek, in vendita la casa della serie tvLa residenza, costruita intorno al 1880 e appartenuta alla stessa famiglia per 140 anni, vale 3 milioni e 250 mila dollari ... tg24.sky.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.