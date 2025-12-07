Furti rapine e truffe a Zingonia e dintorni | i carabinieri identificano 8 sospettati

Ciserano. La tenenza dei Carabinieri di Zingonia ha rafforzato in modo significativo le attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa nei comuni di Verdellino, Ciserano, Boltiere e Osio Sotto, confermando il proprio ruolo di presidio costante a tutela della sicurezza dei cittadini. L’azione preventiva e repressiva, condotta in stretta sinergia con l’Autorità di Pubblica Sicurezza, si è concentrata sui fenomeni che più frequentemente incidono sulla sicurezza urbana: furti, rapine, ricettazione, truffe, percosse, lesioni aggravate e porto abusivo di armi o oggetti atti a offender e. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

