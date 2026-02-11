Enzo Iacchetti diffida Meta e querela autori di post che lo accostano ai nazisti

Enzo Iacchetti ha deciso di passare alle maniere forti contro chi lo accosta ai nazisti sui social. Attraverso i suoi avvocati, ha inviato una diffida a Meta, chiedendo di rimuovere subito alcuni post su Facebook che lo insultano, sono falsi e cercano di screditarlo. L’attore si è detto stanco di queste accuse infondate e ha annunciato che procederà per vie legali contro gli autori di quei contenuti.

