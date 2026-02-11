Enzo Iacchetti diffida Meta e querela autori di post che lo accostano ai nazisti
Enzo Iacchetti ha deciso di passare alle maniere forti contro chi lo accosta ai nazisti sui social. Attraverso i suoi avvocati, ha inviato una diffida a Meta, chiedendo di rimuovere subito alcuni post su Facebook che lo insultano, sono falsi e cercano di screditarlo. L’attore si è detto stanco di queste accuse infondate e ha annunciato che procederà per vie legali contro gli autori di quei contenuti.
(Adnkronos) – Enzo Iacchetti, tramite i propri legali, ha "formalmente diffidato Meta Platforms chiedendo la rimozione immediata di una serie di contenuti, diffusi su Facebook, gravemente e gratuitamente offensivi, oltre che falsi, usurpativi dell'immagine e tesi ad istigare all'odio". È quanto si legge in una nota diffusa dall'ufficio stampa di 'Striscia la notizia'. "Contenuti che.
