Enzo Iacchetti denuncia Meta | Io raffigurato con i baffi che richiamano Hitler

Enzo Iacchetti si rivolge a Meta Platforms e lo fa con una diffida ufficiale. Il conduttore di Striscia la Notizia denuncia di aver scoperto di essere raffigurato con i baffi che ricordano Hitler. La scelta di questa immagine, secondo lui, è inaccettabile e chiede che venga subito rimossa. La situazione ha sollevato polemiche e ora si aspetta una risposta dalla società americana.

Enzo Iacchetti ha formalmente diffidato Meta Platforms. A renderlo noto è il conduttore di Striscia la notizia tramite un comunicato congiunto con il programma Mediaset. I legali di Iacchetti chiedono per il loro assistito che Meta rimuova “una serie di contenuti, diffusi su Facebook, gravemente.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

