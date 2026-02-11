Enzo Iacchetti denuncia Meta | Io raffigurato con i baffi che richiamano Hitler

Enzo Iacchetti si rivolge a Meta Platforms e lo fa con una diffida ufficiale. Il conduttore di Striscia la Notizia denuncia di aver scoperto di essere raffigurato con i baffi che ricordano Hitler. La scelta di questa immagine, secondo lui, è inaccettabile e chiede che venga subito rimossa. La situazione ha sollevato polemiche e ora si aspetta una risposta dalla società americana.

