Enzo Iacchetti diffida Meta e denuncia gli autori di post social diffamatori | Raffigurato con i baffi di Hitler

Enzo Iacchetti ha deciso di passare alle maniere dure. L’attore ha diffidato Meta e ha presentato una denuncia contro chi ha diffuso sui social post offensivi e falsi. Uno di questi lo mostra con i baffi di Hitler, un’immagine che Iacchetti considera gravemente diffamatoria. La denuncia arriva dopo che sui social sono comparsi messaggi che lo dipingevano in modo ingiusto e manipolato. I suoi avvocati hanno già preso provvedimenti per tutelare la sua immagine.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.