Enzo Iacchetti diffida Meta e denuncia gli autori di post social diffamatori | Raffigurato con i baffi di Hitler
Enzo Iacchetti ha deciso di passare alle maniere dure. L’attore ha diffidato Meta e ha presentato una denuncia contro chi ha diffuso sui social post offensivi e falsi. Uno di questi lo mostra con i baffi di Hitler, un’immagine che Iacchetti considera gravemente diffamatoria. La denuncia arriva dopo che sui social sono comparsi messaggi che lo dipingevano in modo ingiusto e manipolato. I suoi avvocati hanno già preso provvedimenti per tutelare la sua immagine.
Enzo Iacchetti ha diffidato Meta e denunciato autori di post "offensivi, falsi e manipolati", fa sapere attraverso i suoi legali. I post segnalati presentano fotomontaggi e testi calunniosi che lo accostano all'ideologia nazista.🔗 Leggi su Fanpage.it
