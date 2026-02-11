Emanuela Orlandi spunta l’ombra di Felix | così i reclutatori del cinema adescavano le quindicenni

Emanuela Orlandi torna a far parlare di sé. Questa volta, si ipotizza che i reclutatori legati al mondo del cinema adescassero le quindicenni, tra cui proprio la ragazza scomparsa. La pista di “Felix” riaccende i sospetti e riporta l’attenzione su un capitolo ancora aperto di quegli anni oscuri a Roma.

Il mistero sulle sparizioni di  Emanuela Orlandi  e  Mirella Gregori  torna a scuotere i palazzi del potere, riemergendo dalle nebbie di quella  Roma  dei primi anni ’80 dove il luccichio del cinema spesso nascondeva trappole spietate. I lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta si sono concentrati oggi su quella che gli esperti definiscono la  «pista dei cinematografari». Si tratta di un filone investigativo che scava in un sottobosco torbido, in cui sedicenti talent scout agganciavano giovanissime ragazze con la promessa di provini o ingaggi pubblicitari, facendole finire in un circuito degradante legato alla pornografia e allo sfruttamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

