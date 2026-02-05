Emanuela Orlandi spunta un' altra Bmw nel racconto di Dolores Brugnoli in commissione parlamentare

Durante l'audizione in commissione parlamentare, Dolores Brugnoli ha raccontato un nuovo dettaglio sul caso Emanuela Orlandi. Ha spiegato di aver preso in prestito una Bmw, questa volta di colore giallo, appartenente a un amico. La testimonianza riaccende l'attenzione sul mistero della giovane scomparsa, con nuovi particolari che potrebbero far luce sulla vicenda ancora irrisolta.

Dolores Brugnoli è stata convocata e interrogata dalla commissione parlamentare d’inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi. Alla donna è stato chiesto della Bmw verde tundra su cui il 22 giugno 1983 sarebbe salita Emanuela, il giorno della scomparsa. La Brugnoli, che fu coinvolta nel caso da un agente del Sisde, ha riferito di aver avuto una Golf Gt a quei tempi e che un amico di famiglia le prestò sì una Bmw ma di colore giallo. Caso Orlandi, il racconto di Dolores Brugnoli Spunta un'altra Bmw L'episodio e le testimonianze sulla Bmw L'officina e il vetro rotto Caso Orlandi, il racconto di Dolores Brugnoli L’identità di Dolores Brugnoli era a lungo rimasta nascosta e fino ad ora era nota come “la donna bionda“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La commissione bicamerale ha convocato Dolores Brugnoli per chiarire alcuni aspetti legati al caso Emanuela Orlandi.

Domani Dolores Brugnoli sarà ascoltata dalla commissione d'inchiesta sulle sparizioni di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

