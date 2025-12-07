Caso Emanuela Orlandi spunta il nome del capo dello zio Mario | cosa c' entra con la sparizione

Sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi, la Procura si è concentrata anche sulla pista familiare in cui compare il nome del capo dello zio Mario. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Caso Emanuela Orlandi, spunta il nome del capo dello zio Mario: cosa c'entra con la sparizione

Caso Emanuela Orlandi, spunta il nome del capo dello zio Mario: cosa c'entra con la sparizione - Tra le ipotesi della Procura sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi c'è anche la pista familiare in cui compare il nome del capo dello zio Mario ... Riporta virgilio.it

Emanuela Orlandi, nuova pista: perquisita casa dello zio Meneguzzi - La Procura di Roma ha indicato lo zio di Emanuela Orlandi, Mario Meneguzzi, tra le ipotesi investigative. Secondo newsmondo.it

Sparizione di Emanuela Orlandi, ci sono due nuove piste investigative: perché è stata secretata l’audizione dell’agente dei servizi segreti - Due nuove piste investigative — una quasi interamente secretata — emergono nel caso di Emanuela Orlandi. Riporta notizie.com