Emanuela Aiello arrestata per l' omicidio della figlia di 2 anni a Bordighera la versione sospetta della madre

Emanuela Aiello è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso la sua bambina di due anni a Bordighera. La polizia ha fermato la madre dopo aver trovato prove che collegano il suo nome al tragico episodio. La vicenda ha lasciato la comunità senza parole, mentre emergono dettagli ancora confusi. Un barista che conosceva la famiglia ha raccontato di aver visto comportamenti strani nei giorni precedenti alla tragedia. Le indagini continuano per chiarire tutti i punti oscuri di questa vicenda.

Proseguono le indagini sul caso che ha scosso Bordighera. Nei giorni scorsi è stata arrestata Emanuela Aiello, accusata di omicidio preterintenzionale della figlia di 2 anni, la piccola Beatrice. Secondo la versione della donna, la bimba sarebbe deceduta a causa delle complicazioni scaturite da un'accidentale caduta dalle scale di casa. I primi esami effettuati sul corpo della piccina hanno invece rivelato altro, ossia lividi che sarebbero stati provocati da un oggetto contundente. Bordighera, Emanuela Aiello arrestata per l'omicidio della figlia: la versione contraddittoria Emanuela Aiello, prima di essere arrestata, viveva in una casa isolata del paese in provincia di Imperia, insieme alla bimba di 2 anni deceduta e alle altre sue due figlie di 9 e 10 anni. Si terrà giovedì l'udienza di convalida nei confronti di Manuela Aiello, la 43enne di Bordighera, in provincia di Imperia, accusata di avere ucciso la figlia di 2 anni Beatrice

