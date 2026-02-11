Elmas commenta la sconfitta ai rigori, ammettendo che è stata dura. Il giocatore spiega che sono consapevoli di quanto siano sfortunate le lotterie dei rigori e che volevano andare avanti, ma ora bisogna rialzarsi e prepararsi subito alla prossima partita.

Tempo di lettura: 2 minuti “ È dura perdere così ai rigori, perché sappiamo che sono una lotteria. Volevamo andare avanti, però ci sta, ora dobbiamo alzare la testa e pensare subito alla prossima partita”. Così il centrocampista del Napoli Elijf Elmas commenta la sconfitta ai rigori del Napoli nel quarto di finale di Coppa Italia contro il Como. Elmas ha soprattutto dei rimpianti per i novanta minuti: “ Si poteva fare – ha detto a Radio Crc – qualcosa in più. Però anche loro sono stati bravi. Abbiamo fatto una partita di intensità, di altissimo livello, ci sono stati momenti in cui potevamo chiuderla, ma oggi la fortuna è stata dalla loro parte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elmas: “E’ stata dura perdere ai rigori, alziamo la testa per la prossima”

Approfondimenti su Elmas Perdita

Napoli torna a pensare alla prossima partita dopo una serata difficile.

In piazza delle Erbe sono stati inaugurati tre nuovi locali dedicati agli appassionati di buona cucina: “Drogheria” bistrot, “Panson” e “La cozzetta”.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Elmas Perdita

Argomenti discussi: Un Napoli che ha dato cuore e anima; Napoli, contratti in scadenza: date e durata per tutti i giocatori | DAZN News IT; Napoli, giovane entra e viene sostituito dopo mezz'ora contro il Genoa: cos'è successo; Napoli-Como 7-8 d.c.r (39' Baturina, 46' Vergara): lariani in semifinale.

Napoli, Elmas: Potevamo fare qualcosa di più ma la fortuna era dalla parte del ComoAll'indomani dell'eliminazione dalla Coppa Italia avvenuta per mano del Como, ai microfoni di Radio Crc è intervenuto il centrocampista macedone Eljif Elmas. Queste le sue parole: È dura perdere così ... msn.com

Ciao a tutti carissimi amici. Ieri sera al teatro “Maria Carta” di Elmas la Compagnia Teatrale “InsiemePer APS” ha messo in scena la bellissima commedia “ARSENICO E VECCHI MERLETTI”. È stata una serata molto divertente e rilassante, grazie anche alla br - facebook.com facebook