In piazza delle Erbe aperti tre nuovi locali dedicati ai buongustai | Alziamo la qualità

In piazza delle Erbe sono stati inaugurati tre nuovi locali dedicati agli appassionati di buona cucina: “Drogheria” bistrot, “Panson” e “La cozzetta”. Questi spazi mirano a offrire un’esperienza gastronomica di qualità, rivolgendosi principalmente a chi, una volta giovane nella movida, ora cerca atmosfere più mature e autentiche. Una scelta che valorizza il territorio e le diverse generazioni di consumatori.

Le proposte di "Drogheria" bistrot, "Panson" e "La cozzetta". "Puntiamo sugli ex giovani della movida ora diventati adulti".

Piazza delle Erbe, inizia una seconda vita per il ristorante Panson: Kapperi prende il timone, via al restyling dei locali - Un vero angolo di storia della cucina e, più in generale, della città: l’autorizzazione all’apertura di questa ... ilsecoloxix.it

Bagni pubblici in centro storico, via ai lavori per ristrutturare quelli esistenti e creare quelli nuovi: «Per una città più vivibile». Ecco dove saranno - A partire da ieri per un periodo di venti giorni si procederà con la sistemazione dei bagni pubblici di piazza delle Erbe, un servizio di grande importanza per i lavoratori e i commercianti della zona ... ilgazzettino.it

Piazza delle Erbe cresce. Aumentano i locali, la qualità e anche l’età media dei suoi frequentatori - facebook.com facebook

