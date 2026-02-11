Elmas | Rigori lotteria testa alla prossima Vergara? Può diventare come Hamsik o Insigne

Napoli torna a pensare alla prossima partita dopo una serata difficile. Elmas commenta la lotteria dei rigori, dicendo che è stata una “lotteria” e che bisogna subito concentrarsi sulla prossima occasione. Parla anche di Vergara, che potrebbe diventare come Hamsik o Insigne, lasciando intendere che ha grandi potenzialità. La squadra mostra delusione ma anche la voglia di rimettersi in carreggiata.

"> NAPOLI – Delusione, ma anche voglia di ripartire. Eljif Elmas ha commentato ai microfoni di Radio CRC l’eliminazione del Napoli ai rigori contro il Como nei quarti di Coppa Italia. «È dura sempre quando perdi ai rigori. Sappiamo che sono una lotteria. Dispiace uscire, volevamo andare avanti. Dobbiamo alzare la testa e pensare subito alla prossima partita», ha spiegato il centrocampista azzurro. Elmas ha riconosciuto i meriti degli avversari ma anche qualche rimpianto: «Si poteva fare di più nei tempi regolamentari, ma anche loro sono stati bravi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

In una partita caratterizzata da alcune difficoltà, Meret si mostra con una prestazione complessivamente insufficiente, evidenziando incertezze nei disimpegni dopo quattro mesi di inattività.

Elmas: E' dura perdere ai rigori. Alisson e Giovane bravi. Vergara come Hamsik e InsigneIl centrocampista del Napoli, Elmas, ha parlato dell'eliminazione in Coppa Italia contro il Como, soffermandosi anche sull'exploit di Vergara. areanapoli.it

RADIO TV SERIE A - Napoli, Elmas: Disputata una buona partita, usciamo a testa alta, Serie A? E' ancora lunga, giochiamo gara dopo garaNAPOLI - Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A dopo la sconfitta ai calci di rigore ai quarti di Coppa Italia contro il Como. Ecco quanto evidenziato d ... napolimagazine.com

Elmas nel post Napoli-Como ha parlato a Radio CRC, queste le sue parole: “È dura uscire ai rigori ma ci sta, sono una lotteria, alziamo la testa e pensiamo alla prossima gara. Potevamo chiuderla nei 90 minuti, ma il Como è una squadra forte. Lavoriamo ogni - facebook.com facebook

