Gli Stati Uniti stanno esortando i propri cittadini a lasciare il Venezuela | cosa sta succedendo

Gli Stati Uniti hanno consigliato ai propri cittadini di lasciare il Venezuela, in risposta a segnalazioni di attività paramilitari che cercano di rintracciarli. La richiesta arriva una settimana dopo la cattura del presidente Nicolás Maduro, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei cittadini americani nel paese. La situazione si sta evolvendo rapidamente, e le autorità statunitensi monitorano attentamente gli sviluppi.

Gli Stati Uniti stanno invitando i propri cittadini ad abbandonare immediatamente il Venezuela, a seguito di alcune segnalazioni secondo cui dei paramilitari armati starebbero cercando di rintracciarli, a una settimana dalla cattura del presidente del Paese, Nicolás Maduro. In un avviso di sicurezza diramato sabato, il Dipartimento di Stato ha dichiarato che alcuni membri armati di milizie filo-regime, note come colectivos, avrebbero istituito posti di blocco per perquisire i veicoli, in cerca di persone provenienti dagli USA. «I cittadini statunitensi in Venezuela dovrebbero rimanere vigili e prestare attenzione quando viaggiano su strada», si legge nel comunicato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gli Stati Uniti stanno esortando i propri cittadini a lasciare il Venezuela: cosa sta succedendo Leggi anche: Gli Stati Uniti sono pronti a colpire il Venezuela. Ecco cosa sta succedendo Leggi anche: Gli Stati Uniti stanno sfidando il Venezuela: Caracas si prepara al peggio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. USA a manifestare proprio interesse per la Groenlandia, scatenando proteste in tutta la Danimarca; Groenlandia, Europa a Trump: Appartiene a suo popolo. Media: Ecco il piano Usa; Il presidente advert interim del Venezuela invia un messaggio agli Stati Uniti; Il periodo di commento sul divieto del sapore olandese è stato esteso fino al 2 febbraio.. Gli Stati Uniti stanno esortando i propri cittadini a lasciare il Venezuela: cosa sta succedendo - Gli Stati Uniti stanno invitando i propri cittadini ad abbandonare immediatamente il Venezuela, a seguito di alcune segnalazioni secondo cui dei paramilitari armati starebbero cercando di ... msn.com

Negli Stati Uniti ci sono state proteste in molte città contro l’agenzia federale per l’immigrazione, per l’uccisione di Renee Nicole Good - Sabato in molte città degli Stati Uniti ci sono state grosse proteste contro l’ICE, l’agenzia federale che si occupa del controllo delle frontiere e dell’immigrazione nel paese. ilpost.it

Gli Stati Uniti attaccano il Venezuela.

MEDIO ORIENTE | Gli Stati Uniti tornano a effettuare attacchi su larga scala contro obiettivi dell'Isis in Siria. L'annuncio arrivo dallo stesso Centcom che sottolinea come i raid facciano parte dell'operazione Hawkeye Strike "lanciata il 19 dicembre 2025, su ordi - facebook.com facebook

Gli Stati Uniti hanno confermato un attacco su larga scala contro obiettivi Isis in Siria. Fa parte del piano ordinato dal presidente Trump lo scorso 19 dicembre, in risposta al mortale attacco dei miliziani dello Stato Islamico, contro le forze statunitensi e siriane x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.