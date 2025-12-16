Qatargate | revocata l’immunità ad Alessandra Moretti Confermata invece all’altra Pd Elisabetta Gualmini

L'Aula di Strasburgo ha revocato l'immunità parlamentare all'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, confermando la decisione della commissione giuridica nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate. La stessa immunità è stata invece mantenuta per Elisabetta Gualmini. La votazione si è svolta con larghissima maggioranza, segnando un passaggio cruciale nell'indagine sulle attività sospette legate alla vicenda.

L'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti non gode più dell'immunità parlamentare: a larghissima maggioranza, con 497 voti a favore, 139 no e 15 astenuti l'Aula di Strasburgo ha confermato quanto deciso dalla commissione giuridica lo scorso 3 dicembre nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it

