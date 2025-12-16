Qatargate | revocata l’immunità ad Alessandra Moretti Confermata invece all’altra Pd Elisabetta Gualmini

L'Aula di Strasburgo ha revocato l'immunità parlamentare all'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, confermando la decisione della commissione giuridica nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate. La stessa immunità è stata invece mantenuta per Elisabetta Gualmini. La votazione si è svolta con larghissima maggioranza, segnando un passaggio cruciale nell'indagine sulle attività sospette legate alla vicenda.

