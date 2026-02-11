Dopo la sconfitta nella partita di Coppa Italia, Antonio Conte ha commentato l’eliminazione ai microfoni di Mediaset. Il tecnico ha parlato di emergenza totale e ha voluto comunque elogiare i ragazzi per l’impegno messo in campo.

Nel post-partita di Napoli-Como di Coppa Italia, ai microfoni di Mediaset ha parlato Antonio Conte, commentando l’eliminazione ai rigori, l’emergenza infortuni e le prospettive stagionali. Che delusione lascia questa eliminazione, considerando l’emergenza e alcuni episodi discussi?“Non andiamo sempre a parlare di arbitri. Ogni partita c’è qualcuno che si lamenta. Non è una buona stagione per il VAR e per gli arbitri: mi auguro si trovi un modo per migliorare, perché così non va bene per il calcio.” Tornando alla partita, che giudizio dà sulla prestazione?“Onore ai ragazzi. Non era una partita semplice: affrontavamo una squadra al completo, con dieci giorni di pausa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte: “Emergenza totale, ma onore ai ragazzi”

Approfondimenti su Napoli Como

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Astral Legends TV Stream | Part Three Marathon

Ultime notizie su Napoli Como

Argomenti discussi: Napoli, recuperato Politano; Biasin su Conte: Ha detto tante cose, ma non dice perché è incapace di gestire il doppio impegno; Napoli-Fiorentina, Di Lorenzo infortunio e lacrime: la reazione dei compagni. Conte vive un incubo, anche Gattuso in ansia; Alisson, ecco come lo impiegherà Conte: le caratteristiche dell’attaccante – CdS.

Emergenza piena, ma Conte può recuperare ben tre pedine per il Genoa: i nomiL'emergenza, in casa Napoli, si acuisce con il grave infortunio occorso a Giovanni Di Lorenzo. Ma nei prossimi giorni Antonio Conte potrebbe recuperare qualcuno dei suoi tantissimi infortunati. tuttonapoli.net

Conte in emergenza totale, altri due big infortunati: esito esami Napoli, saltano Champions e JuveL'allenatore perde altre due pedine importanti e dovrà valutare le condizioni del gruppo in vista del doppio impegno tra Copenhagen e Juventus ... tuttosport.com

MEDIASET - Conte oltre l'emergenza, Fabregas per stupire ancora: chi vince affronterà l'Inter ift.tt/SciLorF x.com

Il giornalista Raffaele Auriemma si sofferma sull’emergenza infortuni analizzando la carriera di Conte: “Non è mai successo se non con Conte nelle sue esperienze precedenti” #TuttoNapoli #RadioTuttoNapoli #SscNapoli #Conte - facebook.com facebook