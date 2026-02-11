Elezioni 2026 | voto prolungato a due giorni e aumento del 15% per gli scrutatori Dettagli del decreto legge approvato

Il Parlamento ha approvato il nuovo decreto che modifica il calendario elettorale per le elezioni del 2026. Ora il voto si svolgerà su due giorni, invece di uno, e gli scrutatori riceveranno un aumento del 15% negli onorari. La decisione mira a rendere più semplice e sicuro il voto, con l’obiettivo di coinvolgere più cittadini. La legge è stata approvata senza molte discussioni, e ora si attende di vedere come cambierà il voto in Italia.

Il decreto elezioni è legge, introducendo significative modifiche al calendario elettorale del 2026 e un aumento del 15% negli onorari degli scrutatori. Il provvedimento, approvato al Senato con 87 voti a favore, 58 contrari e un astenuto, estende le operazioni di voto a due giorni – domenica e lunedì – e prevede una copertura finanziaria di 6,1 milioni di euro per il 2026. La novità più rilevante riguarda la durata del voto, che si svolgerà dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Questa estensione, già sperimentata in passato durante l’emergenza Covid-19 negli anni 2020 e 2021, mira a facilitare l’esercizio del diritto di voto e a diluire i tempi delle consultazioni, soprattutto in concomitanza con eventi come il referendum sulla separazione delle carriere, previsto per il 22 e il 23 marzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Elezioni 2026

Il Parlamento ha approvato definitivamente il decreto elezioni, che diventa legge con 87 voti favorevoli e 58 contrari.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Le tre elezioni che segneranno il 2026 | Visto da Vicino (di Maria Serena Natale)

Ultime notizie su Elezioni 2026

Argomenti discussi: Elmas, la sindaca rassegna le dimissioni e rilancia la sfida politica.

Il dl elezioni è legge: dal voto in due giorni al nuovo compenso per gli scrutatori, cosa cambiaVia libera definitivo al decreto elezioni che, con l’approvazione in Senato (87 sì, 58 no e un astenuto), diventa legge e introduce, per il 2026, una serie di deroghe ... msn.com

Dl elezioni e referendum, da durata voto a compenso scrutatori: le novità e cosa cambiaLeggi su Sky TG24 l'articolo Dl elezioni e referendum, da durata voto a compenso scrutatori: le novità e cosa cambia ... tg24.sky.it

VOTO DEGLI ELETTORI A DOMICILIO In vista delle prossime elezioni, i cittadini affetti da gravi infermità che ne impediscono l’allontanamento da casa possono richiedere di votare presso la propria abitazione, secondo quanto previsto dalla Legge 46/2009. - facebook.com facebook