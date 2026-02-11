Elezioni 2026 | voto prolungato a due giorni e aumento del 15% per gli scrutatori Dettagli del decreto legge approvato
Il Parlamento ha approvato il nuovo decreto che modifica il calendario elettorale per le elezioni del 2026. Ora il voto si svolgerà su due giorni, invece di uno, e gli scrutatori riceveranno un aumento del 15% negli onorari. La decisione mira a rendere più semplice e sicuro il voto, con l’obiettivo di coinvolgere più cittadini. La legge è stata approvata senza molte discussioni, e ora si attende di vedere come cambierà il voto in Italia.
Il decreto elezioni è legge, introducendo significative modifiche al calendario elettorale del 2026 e un aumento del 15% negli onorari degli scrutatori. Il provvedimento, approvato al Senato con 87 voti a favore, 58 contrari e un astenuto, estende le operazioni di voto a due giorni – domenica e lunedì – e prevede una copertura finanziaria di 6,1 milioni di euro per il 2026. La novità più rilevante riguarda la durata del voto, che si svolgerà dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Questa estensione, già sperimentata in passato durante l’emergenza Covid-19 negli anni 2020 e 2021, mira a facilitare l’esercizio del diritto di voto e a diluire i tempi delle consultazioni, soprattutto in concomitanza con eventi come il referendum sulla separazione delle carriere, previsto per il 22 e il 23 marzo.🔗 Leggi su Ameve.eu
