Il dl elezioni è legge | dal voto in due giorni al nuovo compenso per gli scrutatori cosa cambia

Il Parlamento ha approvato definitivamente il decreto elezioni, che diventa legge con 87 voti favorevoli e 58 contrari. La legge introduce alcune novità, come il voto in due giorni e un nuovo compenso per gli scrutatori, valide già dal 2026. Ora si attende l’entrata in vigore ufficiale.

Via libera definitivo al decreto elezioni che, con l’approvazione in Senato (87 sì, 58 no e un astenuto), diventa legge e introduce, per il 2026, una serie di deroghe e misure organizzative in vista del calendario elettorale. Con il provvedimento viene stabilito lo svolgimento delle operazioni di voto su due giornate – domenica e lunedì – superando la regola vigente che prevede le elezioni nella sola giornata domenicale. E, di conseguenza, vengono aumenti gli onorari del 15 per cento. In base all’articolo 1, comma 1, le consultazioni elettorali e referendarie del 2026 si terranno la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

La Camera ha approvato il decreto legge che permette di tenere aperti i seggi per due giorni in vista del referendum del 2026.

