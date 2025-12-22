Referendum | alle 15.30 Cdm per decreto legge per voto in due giorni

Alle 15.30, il Consiglio dei ministri si riunirà per approvare un decreto legge che disciplina il voto in due giorni per il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. La misura mira a semplificare le procedure e favorire la partecipazione degli elettori. Il decreto entrerà in vigore immediatamente dopo l’approvazione.

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Verrà varato dal Consiglio dei ministri convocato alle 15.30 il decreto legge per disciplinare il voto in due giorni per il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

