Referendum | alle 15.30 Cdm per decreto legge per voto in due giorni

Alle 15.30, il Consiglio dei ministri si riunirà per approvare un decreto legge che disciplina il voto in due giorni per il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. La misura mira a semplificare le procedure e favorire la partecipazione degli elettori. Il decreto entrerà in vigore immediatamente dopo l’approvazione.

Referendum, arriva il decreto: urne aperte per due giorni - ROMA La data precisa ancora manca, ma quel che è certo è che non sarà unica. ilmessaggero.it

REFERENDUM: PRES. TRIBUNALE E PROCURATORE NOLA A PENALISTI, 'NESSUN DECRETO SU ZONA ROSSA' Roma, 13 dic. - (Adnkronos) - "Segnaliamo di non aver adottato alcun decreto in relazione alla manifestazione, del tutto legittima, dei penali - facebook.com facebook

La folle strategia ostruzionista dei sostenitori del No per allungare i tempi di celebrazione del referendum sulla separazione delle carriere. Ecco il loro piano. Mandare 15 cittadini in Cassazione ad avviare la raccolta di 500mila firme per chiedere il referendum x.com

