Roma effetto Malen | Napoli defilato attesa Ferguson

Roma si prepara a rafforzare il reparto offensivo, con l’attesa di conferme ufficiali per Robinio Vaz, già arrivato in città, e di un possibile trasferimento di Donyell Malen dall’Aston Villa. Nel frattempo, si intensificano le voci su un interesse anche del Napoli, mentre la situazione tra i club si definisce con attenzione e riservatezza. Un mercato in evoluzione che potrebbe influenzare le prossime settimane di calciomercato italiano.

La Roma continua a muoversi con decisione sul fronte offensivo. In attesa delle ufficialità di Robinio Vaz, già arrivato nella Capitale, e di Donyell Malen, sempre più vicino all’uscita dall’Aston Villa, emergono nuovi retroscena che coinvolgono anche il Napoli. Nelle ultime ore, infatti, il Napoli ha valutato un inserimento dell’ultimo momento su Malen, provando a rientrare nella corsa all’attaccante olandese. Un tentativo esplorativo, poi rientrato rapidamente: la strategia di mercato partenopea, improntata alla massima sostenibilità, ha portato il club di De Laurentiis a fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

