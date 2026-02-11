Editoria pirateria vale quasi un terzo di intero mercato del libro

La pirateria nel settore del libro resta un problema serio. Ogni anno, gli editori perdono circa un terzo delle entrate a causa di contenuti copiati illegalmente. Solo negli ultimi due anni, le perdite sono aumentate, arrivando a 722 milioni di euro. La situazione si fa sempre più difficile e richiede interventi immediati.

Roma, 11 feb. (askanews) – La pirateria nel mondo del libro continua ad attestarsi a livelli drammatici, sottraendo agli editori circa un terzo del mercato (il 30%, pari a 722 milioni di euro, in crescita rispetto ai 687 milioni di due anni fa). A questo numero va però aggiunto quello, difficilmente quantificabile, delle vendite perse a causa dell’utilizzo di riassunti e compendi generati dall’Intelligenza Artificiale, che sono molto diffusi. I riassunti generati dall’IA sono utilizzati dal 12% della popolazione sopra i 15 anni per i libri di lettura, dal 58% degli studenti universitari, dal 22% dei liberi professionisti, secondo la prima rilevazione compiuta in questo senso nella quarta analisi dell’istituto di ricerca Ipsos Doxa per l’Associazione Italiana Editori (AIE) sulla pirateria nel mondo del libro.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

