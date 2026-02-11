Editoria pirateria vale quasi un terzo di intero mercato del libro

La pirateria nel settore del libro resta un problema serio. Ogni anno, gli editori perdono circa un terzo delle entrate a causa di contenuti copiati illegalmente. Solo negli ultimi due anni, le perdite sono aumentate, arrivando a 722 milioni di euro. La situazione si fa sempre più difficile e richiede interventi immediati.

Roma, 11 feb. (askanews) – La pirateria nel mondo del libro continua ad attestarsi a livelli drammatici, sottraendo agli editori circa un terzo del mercato (il 30%, pari a 722 milioni di euro, in crescita rispetto ai 687 milioni di due anni fa). A questo numero va però aggiunto quello, difficilmente quantificabile, delle vendite perse a causa dell’utilizzo di riassunti e compendi generati dall’Intelligenza Artificiale, che sono molto diffusi. I riassunti generati dall’IA sono utilizzati dal 12% della popolazione sopra i 15 anni per i libri di lettura, dal 58% degli studenti universitari, dal 22% dei liberi professionisti, secondo la prima rilevazione compiuta in questo senso nella quarta analisi dell’istituto di ricerca Ipsos Doxa per l’Associazione Italiana Editori (AIE) sulla pirateria nel mondo del libro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Editoria Pirateria

La regione Umbria porta le sue eccellenze all’edizione 2026 del Salone del libro di Torino.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Editoria Pirateria

Editoria, pirateria vale quasi un terzo di intero mercato del libroRoma, 11 feb. (askanews) – La pirateria nel mondo del libro continua ad attestarsi ... msn.com

Dati di Ipsos Doxa: la pirateria nell’editoria libraria vale quasi un terzo dell’intero mercatoDiffuso l’utilizzo dell’IA per riassunti e compendi di libri: coinvolge il 12% della popolazione, il 58% degli studenti universitari e il 22% dei profe ... bitcity.it

Libri piratati in crescita (e tra gli universitari si diffonde l'uso dell’IA per riassunti e compendi di saggi) L'ultima ricerca (e l'impatto sull'editoria) illibraio.it/news/ebook-e-d… #pirateria #libri #ebook #editoria #ai #ia #intelligenzaartificiale x.com

Cresce ancora il danno che la pirateria infligge al mondo dell’editoria libraria: le vendite perse nel 2025 sono pari a 722 milioni di euro, contro i 687 milioni del 2023. A Roma l’11 febbraio la presentazione della ricerca “La pirateria nell’editoria libraria ai tempi - facebook.com facebook