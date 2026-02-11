Editoria pirateria vale quasi un terzo di intero mercato del libro
La pirateria nel settore del libro resta un problema serio. Ogni anno, gli editori perdono circa un terzo delle entrate a causa di contenuti copiati illegalmente. Solo negli ultimi due anni, le perdite sono aumentate, arrivando a 722 milioni di euro. La situazione si fa sempre più difficile e richiede interventi immediati.
Roma, 11 feb. (askanews) – La pirateria nel mondo del libro continua ad attestarsi a livelli drammatici, sottraendo agli editori circa un terzo del mercato (il 30%, pari a 722 milioni di euro, in crescita rispetto ai 687 milioni di due anni fa). A questo numero va però aggiunto quello, difficilmente quantificabile, delle vendite perse a causa dell’utilizzo di riassunti e compendi generati dall’Intelligenza Artificiale, che sono molto diffusi. I riassunti generati dall’IA sono utilizzati dal 12% della popolazione sopra i 15 anni per i libri di lettura, dal 58% degli studenti universitari, dal 22% dei liberi professionisti, secondo la prima rilevazione compiuta in questo senso nella quarta analisi dell’istituto di ricerca Ipsos Doxa per l’Associazione Italiana Editori (AIE) sulla pirateria nel mondo del libro.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondimenti su Editoria Pirateria
Più libri più liberi: il mercato del libro riparte a novembre secondo AIE. Giuli: all’editoria servono incentivi all’innovazione
Salone del libro, Umbria protagonista a Torino con le eccellenze dell'editoria regionale
La regione Umbria porta le sue eccellenze all’edizione 2026 del Salone del libro di Torino.
Ultime notizie su Editoria Pirateria
Editoria, pirateria vale quasi un terzo di intero mercato del libroRoma, 11 feb. (askanews) – La pirateria nel mondo del libro continua ad attestarsi ... msn.com
Dati di Ipsos Doxa: la pirateria nell’editoria libraria vale quasi un terzo dell’intero mercatoDiffuso l’utilizzo dell’IA per riassunti e compendi di libri: coinvolge il 12% della popolazione, il 58% degli studenti universitari e il 22% dei profe ... bitcity.it
Libri piratati in crescita (e tra gli universitari si diffonde l'uso dell’IA per riassunti e compendi di saggi) L'ultima ricerca (e l'impatto sull'editoria) illibraio.it/news/ebook-e-d… #pirateria #libri #ebook #editoria #ai #ia #intelligenzaartificiale x.com
Cresce ancora il danno che la pirateria infligge al mondo dell’editoria libraria: le vendite perse nel 2025 sono pari a 722 milioni di euro, contro i 687 milioni del 2023. A Roma l’11 febbraio la presentazione della ricerca “La pirateria nell’editoria libraria ai tempi - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.