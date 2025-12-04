Più libri più liberi | il mercato del libro riparte a novembre secondo AIE Giuli | all’editoria servono incentivi all’innovazione

Editoria: il mercato del libro riparte a novembre, la flessione rispetto al 2024 si riduce all’1,98%. I fondi da 60 milioni arrivano alle biblioteche: il Sud guadagna terreno Cipolletta (AIE): “Siamo ottimisti per la fine dell’anno e per l’inizio del 2026. Serve una legge per il libro e sostegni alle case editrici per l’innovazione tecnologica” Armando (AIE): “Per i piccoli e i medi editori congiuntura difficile: servono politiche industriali per accompagnare le imprese nell’era dell’IA” Giuli: “All’editoria oggi sono necessari incentivi per l’innovazione. Tutti utilizzati i 60 milioni per le biblioteche, adesso ne arriveranno 180 per la Carta Valore” L’editoria italiana guarda con fiducia alla fine del 2025 e al 2026, sia sul versante del mercato che su quello delle politiche per il libro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Più libri più liberi: il mercato del libro riparte a novembre secondo AIE. Giuli: all’editoria servono incentivi all’innovazione

