Edilizia sanitaria ok dalla Giunta a quattro progetti | c' è pure la ristrutturazione del padiglione 27 di via Pindemonte

La giunta Schifani ha approvato ufficialmente quattro nuovi progetti di edilizia sanitaria, tra cui la ristrutturazione del padiglione 27 di via Pindemonte. Con circa 12,7 milioni di euro disponibili, si punta a migliorare le strutture e le tecnologie negli ospedali della città. Ora si attende l’avvio dei lavori, che promettono di portare novità concrete nel settore sanitario locale.

Varato un piano di investimenti che ammonta a 12 milioni 677 mila euro. Gli interventi saranno cofinanziati dallo Stato per il 95%. L'assessore Faraoni: "Nuovi posti letto e macchinari più moderni" “Nuovi posti letto e macchinari più moderni - dice l'assessore alla Salute Daniela Faraoni - Utilizziamo parte delle risorse per implementare la presenza sul territorio di ospedali di comunità, con una nuova struttura dotata di 10 posti letto che sorgerà all’interno di un immobile di proprietà dell'Asp oggi in disuso e che va ad aggiungersi ai due nuovi ospedali di comunità, a San Cataldo e a Mazzarino, dotati di 20 posti letto, finanziati con il Pnrr.🔗 Leggi su Palermotoday.it

I ritardi nell'implementazione del Pnrr minacciano di compromettere i progetti di ristrutturazione delle scuole, mettendo a rischio il futuro di numerosi studenti.

