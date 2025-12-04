Fabio Silva Juve | è testa a testa con quei due club di Serie A in vista di gennaio il Borussia Dortmund ha già fatto il prezzo! Tutti i dettagli
Fabio Silva Juve, i bianconeri pensano all’attaccante del Dortmund: in Germania fatica, Roma e Milan sono le concorrenti per gennaio. La caccia al rinforzo offensivo per la Juventus potrebbe avere un nome e un cognome ben precisi in vista del mercato di gennaio: Fabio Silva. L’attaccante portoghese, classe 2002, è un profilo che “stuzzica” la dirigenza bianconera, sempre attenta ai giovani talenti che cercano rilancio. Attualmente in forza al Borussia Dortmund, dove si è trasferito la scorsa estate, Silva sta vivendo un periodo complicato in Bundesliga, faticando a trovare spazio e continuità a causa di una concorrenza interna spietata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Ritorno di fiamma in attacco? La Roma torna a pensare a vecchi obiettivi: dopo Fabio Silva, dalla Turchia rispunta anche Youssef En-Nesyri . Corteggiato nell’estate 2024 prima dell’arrivo di Dovbyk, oggi potrebbe già lasciare il Fenerbahce. Secondo Fa - facebook.com Vai su Facebook
#FabioSilva #Juve, testa a testa con la #Roma? La richiesta del #BorussiaDortmund Vai su X
Mercato Juve, duello con la Roma di Gasperini: prestito con obbligo Champions per l’attaccante. La richiesta è di 30 milioni - La Vecchia Signora e la Roma offrono il prestito, il Borussia Dortmund chiede 30 milioni Juventus e Roma potrebbero convergere sullo stesso obi ... juventusnews24.com scrive
Milan tra Sergio Ramos e Thiago Silva. La Roma torna su Fabio Silva. Juve su Christensen - Lo spagnolo sarà svicolato dal Monterrey a gennaio e vorrebbe chiudere la car ... Secondo sportcafe24.com
Anche la Juventus in corsa per Fabio Silva? Gli aggiornamenti - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha spiegato che Fabio Silva è un nome da tenere d'occhio in vista del mercato di gennaio: "A proposito invece di sacrifici, chi ne ... tuttojuve.com scrive
Mercato Juve: idea Fabio Silva per rinforzare l'attacco a gennaio - I bianconeri monitorano l'attaccante portoghese in forza al Borussia Dortmund, possibile trattativa per gennaio ... Riporta it.blastingnews.com
Calciomercato, l’Inter ci prova per Giovane. Fabio Silva stuzzica la Juventus. Il Napoli insiste per Mainoo e spunta Guendouzi - Calciomercato, le big di serie A iniziano le grandi manovre per gennaio: l’Inter ci prova per Giovane. Riporta sport.virgilio.it
Juve, possibile interesse per Fabio Silva: altre 2 italiane sul portoghese - La Juventus starebbe monitorando le prestazioni di Fabio Silva, attaccante classe 2002 del Borussia Dortmund e della nazionale portoghese, in vista delle prossime sessioni di calciomercato. tuttojuve.com scrive