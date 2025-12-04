Fabio Silva Juve, i bianconeri pensano all’attaccante del Dortmund: in Germania fatica, Roma e Milan sono le concorrenti per gennaio. La caccia al rinforzo offensivo per la Juventus potrebbe avere un nome e un cognome ben precisi in vista del mercato di gennaio: Fabio Silva. L’attaccante portoghese, classe 2002, è un profilo che “stuzzica” la dirigenza bianconera, sempre attenta ai giovani talenti che cercano rilancio. Attualmente in forza al Borussia Dortmund, dove si è trasferito la scorsa estate, Silva sta vivendo un periodo complicato in Bundesliga, faticando a trovare spazio e continuità a causa di una concorrenza interna spietata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fabio Silva Juve: è testa a testa con quei due club di Serie A in vista di gennaio, il Borussia Dortmund ha già fatto il prezzo! Tutti i dettagli