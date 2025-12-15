Dopo un breve spezzone di partita a Bologna, si intensificano le voci su una possibile presenza titolare di Bremer nella sfida tra Juventus e Roma. La Redazione di JuventusNews24 analizza lo scenario, le valutazioni dello staff e il piano per la difesa, considerando le condizioni del difensore brasiliano al rientro nel gruppo bianconero.

© Juventusnews24.com - Bremer titolare in Juve Roma? Cosa filtra sul difensore dopo lo spezzone di partita che Spalletti gli ha concesso a Bologna: il piano

Bremer titolare in Juve Roma, lo scenario in vista della sfida e le valutazioni dello staff tecnico sulla tenuta del difensore dopo il rientro al Dall’Ara. L’eco della vittoria conquistata con fatica e carattere al Dall’Ara non si è ancora spento, ma alla Continassa le menti sono già proiettate verso il prossimo, incandescente appuntamento di campionato. La sfida contro la Roma rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni della Juventus, un test di maturità che richiederà la migliore formazione possibile. In questo contesto, il focus dell’ambiente bianconero è quasi interamente assorbito dalle condizioni di Gleison Bremer, il gigante brasiliano tornato ad assaggiare il campo nella trasferta emiliana. Juventusnews24.com

L'USCITA di BREMER + la FORMULA di RANOCCHIA al MONZA

Pagina 2 | Bremer trasforma la Juve, svolta Spalletti: l’ultimo tassello della rivoluzione - L’obiettivo del centrale brasiliano è la titolarità nella prossima gara contro la Roma: il 4- tuttosport.com