A Cesenatico un Training Camp da record con atleti da dieci Paesi
A Cesenatico si svolge un importante Training Camp di lotta olimpica, riunendo atleti provenienti da dieci Paesi. L’evento si tiene presso il villaggio dell’Accademia Acrobatica, segnando l’inizio delle attività ufficiali di questa disciplina che vanta una lunga tradizione in Italia. Un’occasione di confronto e crescita per gli atleti, in un contesto dedicato allo sviluppo tecnico e alla preparazione.
Il mondo della Lotta olimpica italiana riparte da Cesenatico. Al villaggio dell’Accademia Acrobatica si sta infatti svolgendo la prima manifestazione dell’anno di questa specialità che ha una grandissima tradizione. Sono 300 le lottatrici e i lottatori che si sono dati appuntamento in riviera per la competizione agonistica internazionale Memorial Antonio Pasi ed il successivo Training Camp, divenuto un appuntamento fisso per gli appassionati, suddivisi tra le diverse fasce d’età e per tutti e tre gli stili (greco-romana, libera e femminile). La presenza di numerosi tecnici federali ha garantito un alto livello qualitativo, consentendo ai partecipanti di affinare le proprie competenze e di acquisire nuove strategie di lotta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
