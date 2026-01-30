Com'è cambiata la bellezza di Charli XCX sul red carpet di Cime Tempestose

Charli XCX ha lasciato il pubblico senza parole sul red carpet di Cime Tempestose. La cantante ha sfoggiato un look che ricorda i personaggi di Emily Brontë, con capelli neri ondulati e pelle chiara. L’outfit e l’atteggiamento hanno catturato l’attenzione, dando un tocco dark e romantico, perfetto per l’adattamento cinematografico diretto da Emerald Fennell con Margot Robbie e Jacob Elordi.

Con i lunghi capelli neri naturalmente ondulati e la pelle chiara, Charli XCX ha l’aspetto ideale per un personaggio di Wuthering Heights, il nuovo adattamento cinematografico diretto da Emerald Fennell con Margot Robbie e Jacob Elordi. La cantante britannica, però, ha preso parte al progetto in un’altra veste, firmando la colonna sonora originale del film. Alla première mondiale ha così accompagnato l’uscita della pellicola con un beauty look gotico-romantico coerente sia con l’immaginario del romanzo di Emily Brontë sia con la sua evoluzione estetica più recente. Il look di Charli XCX per Wuthering Heights. 🔗 Leggi su Amica.it

La première del nuovo film di Emerald Fennell si è svolta martedì al TCL Chinese Theatre di Los Angeles.

