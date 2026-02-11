É morto James Van Der Beek

L’attore statunitense James Van Der Beek è morto a 48 anni, nella sua casa di Austin. Era famoso per aver interpretato Dawson Leery in Dawson’s Creek. Da circa due anni combatteva contro un tumore al colon, che alla fine si è portato via. La sua famiglia e i fan sono scioccati dalla notizia.

James Van Der Beek non ce l’ha fatta. L’attore statunitense, noto in tutto il mondo per aver interpretato Dawson Leery nella serie cult Dawson’s Creek, è morto oggi a Austin, a soli 48 anni, a causa del tumore al colon di cui soffriva da circa due anni. Il nostro amato James David Van Der Beek è venuto a mancare serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e dignità. C’è molto da condividere riguardo i suoi desideri, l’amore per l’umanità e la sacralità del tempo. Quei momenti arriveranno. Per ora chiediamo rispetto e privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico è il messaggio apparso sui social dell’attore con il quale le persone più vicine hanno annunciato la scomparsa, avvenuta nella giornata odierna, mercoledì 11 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

