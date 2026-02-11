L’attore statunitense James Van Der Beek è morto a 48 anni, nella sua casa di Austin. Era famoso per aver interpretato Dawson Leery in Dawson’s Creek. Da circa due anni combatteva contro un tumore al colon, che alla fine si è portato via. La sua famiglia e i fan sono scioccati dalla notizia.

James Van Der Beek non ce l’ha fatta. L’attore statunitense, noto in tutto il mondo per aver interpretato Dawson Leery nella serie cult Dawson’s Creek, è morto oggi a Austin, a soli 48 anni, a causa del tumore al colon di cui soffriva da circa due anni. Il nostro amato James David Van Der Beek è venuto a mancare serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e dignità. C’è molto da condividere riguardo i suoi desideri, l’amore per l’umanità e la sacralità del tempo. Quei momenti arriveranno. Per ora chiediamo rispetto e privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico è il messaggio apparso sui social dell’attore con il quale le persone più vicine hanno annunciato la scomparsa, avvenuta nella giornata odierna, mercoledì 11 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - É morto James Van Der Beek

Approfondimenti su James Van Der Beek

L’attore James Van Der Beek è morto a 48 anni.

L’attore americano James van der Beek è morto a 48 anni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

E' morto James Van Der Beek

Ultime notizie su James Van Der Beek

Argomenti discussi: Addio a James Van Der Beek: film e serie della star di Dawson's Creek; È morto James Van Der Beek, la star di Dawson's Creek; È morto l’attore James Van Der Beek; Addio a James Van Der Beek: la star di Dawson's Creek è morta a 48 anni.

É morto James Van Der Beek, la star di Dawson's Creek. Un anno fa a Genova per l’ultima uscita pubblicaJames Van Der Beek, la star di Dawson's Creek, è morto a 48 anni. L'attore era malato di cancro. L’anno scorso era stato ospite a Genova al MegaCon manifestazione dedicata alla televisione cult, manga ... primocanale.it

Morto James Van Der Beek, l’attore protagonista della serie Dawson’s Creek aveva 48 anniL'attore, celebre per il ruolo di Dawson Leery, è scomparso dopo una battaglia contro il cancro al colon-retto. Lascia sei figli ... ilfattoquotidiano.it

Ci sono notizie che arrivano all’improvviso e ti obbligano a fermarti. James Van Der Beek non c’è più. Ma oggi non vogliamo ricordare l’attore, la televisione, i personaggi che ha interpretato. Oggi vogliamo ricordare l’uomo. Lascia una moglie e sei figli. Sei - facebook.com facebook

Addio a James Van Der Beek, star di Dawson’s Creek, aveva 48 anni e nel 2024 aveva rivelato che gli era stato diagnosticato un cancro all’intestino. La famiglia di Van Der Beek ha annunciato la notizia con un comunicato sul suo profilo Instagram: “Il nostro a x.com