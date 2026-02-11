È morto James Van Der Beek il Dawson di Dawson’s creek

La notizia della morte di James Van Der Beek, il protagonista di Dawson’s Creek, ha sconvolto fan e colleghi in tutto il mondo. La conferma ufficiale è arrivata dall’ufficio del medico legale della contea di Travis, in Texas. La star aveva 45 anni ed era diventata un’icona degli anni 2000. Le cause della morte non sono state rese note.

La star (e volto) di Dawson's Creek, James Van Der Beek, è morto. La notizia che ha fatto il giro del mondo è stata confermata dal rappresentante dell'ufficio del medico legale della contea di Travis, in Texas. L'attore aveva rivelato di avere un cancro al colon-retto alla fine del 2024.🔗 Leggi su Today.it

L’attore James Van Der Beek, noto per il suo ruolo in Dawson’s Creek, è morto all’età di 48 anni.

James Van Der Beek, morto a 48 anni l'attore di Dawson's Creek

James Van Der Beek, il celebre Dawson di Dawson's Creek è morto a 48 anni

