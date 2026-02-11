È morto James Van Der Beek il Dawson di Dawson’s creek
La notizia della morte di James Van Der Beek, il protagonista di Dawson’s Creek, ha sconvolto fan e colleghi in tutto il mondo. La conferma ufficiale è arrivata dall’ufficio del medico legale della contea di Travis, in Texas. La star aveva 45 anni ed era diventata un’icona degli anni 2000. Le cause della morte non sono state rese note.
La star (e volto) di Dawson's Creek, James Van Der Beek, è morto. La notizia che ha fatto il giro del mondo è stata confermata dal rappresentante dell'ufficio del medico legale della contea di Travis, in Texas. L'attore aveva rivelato di avere un cancro al colon-retto alla fine del 2024.🔗 Leggi su Today.it
Argomenti discussi: James Van Der Beek, il celebre Dawson di Dawson's Creek è morto a 48 anni; Riccardo, il ras del quartiere: il successo a un passo da casa; Leo Gassmann: Mio padre mi ha insegnato l'umiltà. Recitare con lui? Sarebbe un onore. Vincere Sanremo? Meglio lo scudetto della Roma; Almeno per adesso sono contenta così. Il mio nuovo mantra: godermi il momento.
