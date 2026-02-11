E morta Bianca Maria Piccinino la prima donna dei TG Deceduta a luglio la figlia | Non voleva più fare notizia

È morta Bianca Maria Piccinino, la prima donna a condurre un telegiornale in Italia. La notizia è stata confermata dalla figlia, che ha raccontato come l’anziana giornalista, deceduta il 20 luglio a 101 anni, non volesse più fare notizia.

