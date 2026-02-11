Addio a Bianca Maria Piccinino prima conduttrice del Tg | la sua morte rimasta riservata per volontà sua

Bianca Maria Piccinino, prima donna a condurre un telegiornale, se n’è andata il 20 luglio 2025, a 101 anni. La sua morte è stata mantenuta segreta fino a che lei stessa ha deciso di non divulgare la notizia.

(Adnkronos) – Bianca Maria Piccinino, prima donna a condurre un telegiornale, è morta il 20 luglio 2025 a 101 anni, ma la notizia è rimasta riservata per sua espressa volontà. A spiegare i mesi di silenzio è la figlia Paola Ricci, interpellata dall'Adnkronos: "Il silenzio è stato voluto da lei: per sua decisione non ho divulgato la notizia se non ai parenti e agli amici più stretti. Immagino che poi sia comunque trapelata e ormai, a oltre sei mesi dall'accaduto, riesco a parlarne, anche se con tanta fatica. La mamma, una volta uscita dalle scene, non ha più voluto 'fare notizia', nemmeno quando ha compiuto 100 anni, nel 2024, e molti volevano intervistarla".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dopo sei mesi di silenzio, la televisione italiana piange Bianca Maria Piccinino.

