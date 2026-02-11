Addio a Bianca Maria Piccinino prima conduttrice del Tg | la morte rimasta riservata per sua volontà

Bianca Maria Piccinino, prima donna a condurre un telegiornale, è morta il 20 luglio a 101 anni. La notizia è stata mantenuta riservata, come aveva deciso lei stessa. La sua scomparsa si apprende ora, quasi due mesi dopo, lasciando un vuoto nel giornalismo italiano.

(Adnkronos) – Bianca Maria Piccinino, prima donna a condurre un telegiornale, è morta il 20 luglio 2025 a 101 anni, ma la notizia è rimasta riservata per sua espressa volontà. A spiegare i mesi di silenzio è la figlia Paola Ricci, interpellata dall'Adnkronos: "Il silenzio è stato voluto da lei: per sua decisione non ho. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Bianca Maria Piccinino Addio a Bianca Maria Piccinino, prima conduttrice del Tg: la sua morte rimasta riservata per volontà sua Bianca Maria Piccinino, prima donna a condurre un telegiornale, se n’è andata il 20 luglio 2025, a 101 anni. Tv, un silenzio durato sei mesi: è morta Bianca Maria Piccinino Dopo sei mesi di silenzio, la televisione italiana piange Bianca Maria Piccinino. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Bianca Maria Piccinino Argomenti discussi: Addio a Bianca Maria Piccinino, prima conduttrice del Tg: la sua morte rimasta riservata per volontà sua; Addio a Maria Rita Parsi, paladina diritti dei bambini; Intercettati i dialoghi tra foglie, fusto e radici di una pianta sotto stress: come funzionano i segnali di allarme; Iran, Netanyahu oggi da Trump: sul tavolo anche opzioni militari contro Teheran. Addio a Bianca Maria Piccinino, prima conduttrice del Tg: la morte rimasta riservata per sua volontàA spiegare i mesi di silenzio è la figlia Paola Ricci: Non voleva più fare notizia, nemmeno dopo i 100 anni. Una scelta coerente con il suo addio alle scene, lontano dai riflettori che aveva contrib ... adnkronos.com Nedo Casalinghi Online Shop. Giulio Cercato · Imagination. Il 12 febbraio ore 19, Serata in cucina. Insieme a Bianca Maria Bellei, preparerete le crepes dolci. Sarà una serata piacevole tra chiacchiere e preziosi consigli di Bianca. Costo della serata 30 euro - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.