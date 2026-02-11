È morta Bianca Maria Piccinino la prima donna dei TG Deceduta a luglio la figlia | Non voleva più fare notizia

È morta Bianca Maria Piccinino, la prima donna a condurre un telegiornale in Italia. Aveva 101 anni ed è scomparsa il 20 luglio 2025. La figlia ricorda che non voleva più fare notizia.

Bianca Maria Piccinino, prima donna a condurre un telegiornale in Italia, è morta il 20 luglio 2025 a 101 anni. La notizia è rimasta riservata per sua volontà ed è stata resa pubblica solo mesi dopo dalla figlia, che ha spiegato come la madre, ritiratasi dalle scene, non volesse più "fare notizia".

