E mi pareva strano

11 feb 2026

Questa mattina si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione dei cittadini. Un testimone ha riferito di aver trovato qualcosa di insolito, ma senza dare troppo peso alla cosa. La polizia ha già avviato le indagini, mentre le persone che vivono in zona si chiedono cosa possa essere successo. La situazione resta sotto controllo, ma ancora nessuna risposta ufficiale.

e mi pareva strano

