Lo strano caso di Luciano | nato a Zara niente patente Il pc non mi riconosce
Reggio Emilia, 3 dicembre 2025 – Non gli hanno rinnovato la patente perché il software non riconosce il suo codice fiscale pur essendo nato a Zara quando ancora era una città italiana (lo è stata fino al 1944 poi è passata sotto l’ex Jugoslavia e oggi appartiene alla Croazia). La vicenda kafkiana del codice fiscale. Una vicenda kafkiana quella di Luciano Vallery, 85 anni, ex consigliere comunale della Dc negli anni ’90 e che vive tuttora a Reggio. “Dovendo rinnovare la patente – racconta Vallery – attraverso una visita in commissione medica, gli impiegati amministrativi dell’Ausl hanno dimostrato professionalità e gentilezza, ma non sono stati in grado di rinnovare il documento perché il software trova un limite invalicabile nel mio codice fiscale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Teatro Vallory a Rubiana ''Lo strano caso della morte di Pinin (o di una borgata)''... - facebook.com Vai su Facebook
Lo strano caso di #Mariani: sarà l'arbitro di Psg-Bayern dopo lo stop per #NapoliInter Vai su X
Lo strano caso dello scatolone con le teste di gallo abbandonato a Pergine Valsugana - La messa in scena è stata preparata con macabra cura: uno scatolone di cartone con quattro fori su ogni lato nei quali sono state infilate delle teste di gallo. Secondo rainews.it