Reggio Emilia, 3 dicembre 2025 – Non gli hanno rinnovato la patente perché il software non riconosce il suo codice fiscale pur essendo nato a Zara quando ancora era una città italiana (lo è stata fino al 1944 poi è passata sotto l’ex Jugoslavia e oggi appartiene alla Croazia). La vicenda kafkiana del codice fiscale. Una vicenda kafkiana quella di Luciano Vallery, 85 anni, ex consigliere comunale della Dc negli anni ’90 e che vive tuttora a Reggio. “Dovendo rinnovare la patente – racconta Vallery – attraverso una visita in commissione medica, gli impiegati amministrativi dell’Ausl hanno dimostrato professionalità e gentilezza, ma non sono stati in grado di rinnovare il documento perché il software trova un limite invalicabile nel mio codice fiscale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo strano caso di Luciano: nato a Zara, niente patente. “Il pc non mi riconosce”