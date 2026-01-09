E lui sarà Levon il nuovo romanzo di Alessio Pizzicannella

E lui sarà Levon è il nuovo romanzo di Alessio Pizzicannella, che esplora temi quali fede, potere e disuguaglianze nell’America contemporanea. Attraverso una narrazione corale, l’autore mette in luce le complessità sociali e culturali di un paese in evoluzione. Un’opera che invita alla riflessione sulle dinamiche che influenzano la società odierna, offrendo uno sguardo approfondito sulla realtà americana.

Arriva in libreria “E lui sarà Levon”, il romanzo corale di Alessio Pizzicannella: fede, potere e disuguaglianze nell’America contemporanea. È disponibile in libreria e negli store digitali “E lui sarà Levon”, il nuovo romanzo del fotografo, sceneggiatore e autore Alessio Pizzicannella, pubblicato da Jasa Edizioni. Un’opera corale e visionaria che indaga i temi della fede, della ricerca di sé, del potere e delle disuguaglianze, raccontando un’America in cui la spiritualità diventa spesso merce, immagine, strumento di autopromozione. Il romanzo è ambientato a Los Angeles, città simbolo di contrasti estremi: un luogo dove convivono purezza e dipendenza, desiderio di riscatto e lotta quotidiana per la sopravvivenza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

