Alessio Pizzicanella torna in libreria con E lui sarà Levon | un romanzo corale tra immagine potere e identità

Un libro che nasce come sceneggiatura, attraversa anni di silenzio “nel cassetto” e poi torna a bussare con urgenza, perché il mondo intorno — nel frattempo — gli ha dato ragione. Alessio Pizzicanella presenta E lui sarà Levon, il suo secondo romanzo, e lo fa raccontando non solo una storia, ma soprattutto un contesto: quello di un Occidente disincantato dove tutto tende a diventare immagine, e dove persino l’identità rischia di trasformarsi in una performance. Un’America “iperreale” per raccontare gli estremi (che somigliano a noi). L’ambientazione è Los Angeles, scelta non come cartolina, ma come simbolo: una città che rappresenta la capitale della rappresentazione. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

