È già il Sanremo delle polemiche La reazione di Carlo Conti che poi ammette | Se non batto il record pazienza

La 76esima edizione di Sanremo si avvicina e le tensioni si fanno sentire. Carlo Conti, conduttore e volto storico del festival, già si confronta con le polemiche e ammette di essere pronto a lasciare perdere se non riuscirà a battere il record. La scena è calda, tra critiche e aspettative, mentre i preparativi continuano a ritmo serrato.

