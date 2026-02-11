È già il Sanremo delle polemiche La reazione di Carlo Conti che poi ammette | Se non batto il record pazienza
La 76esima edizione di Sanremo si avvicina e le tensioni si fanno sentire. Carlo Conti, conduttore e volto storico del festival, già si confronta con le polemiche e ammette di essere pronto a lasciare perdere se non riuscirà a battere il record. La scena è calda, tra critiche e aspettative, mentre i preparativi continuano a ritmo serrato.
A Sanremo mancano meno di due settimane, la tensione inizia a farsi sentire e le polemiche intorno a questa 76esima edizione sono già molte. Alcune hanno anche sconvolto i piani del direttore artistico, Carlo Conti. Le critiche mosse al comico Andrea Pucci l'hanno portato a rifiutare l'ingaggio.🔗 Leggi su Today.it
Approfondimenti su Carlo Conti
Carlo Conti difende i Big di Sanremo dopo le polemiche. E svela a che ora finirà il Festival
Can Yaman a Sanremo dopo l’arresto per droga, la mossa di Carlo Conti che sfida le polemiche: cosa gli farà fare – Il video
Questa mattina, Carlo Conti ha pubblicato un post che lascia intendere che Can Yaman sarà il prossimo co-conduttore di Sanremo.
Ultime notizie su Carlo Conti
Argomenti discussi: Sanremo 2027, è già iniziato il toto-conduttore: Antonella Clerici in pole position; Sanremo 2026: espansione e asimmetria, ecco la scenografia del Festival; Sanremo 2026, i cantanti, le canzoni e gli ospiti. Tutto sul Festival e il programma delle serate; Enrico Nigiotti, c’è già il tour. Ecco il dopo Sanremo.
La sigla del FantaSanremo, cantata da Tony Pitony, è già la prima canzone di Sanremo 2026partners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... gqitalia.it
Chi è Welo, il rapper che canta la sigla di Sanremo 2026Welo è il cantante che da una mancata qualificazione a Sanremo Giovani è riuscito a firmare il jingle di Sanremo 2026 ... dilei.it
Sarà la co-conduttrice della terza serata, giovedì 26 febbraio, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini - facebook.com facebook
SANREMO | Carlo Conti: 'la super modella Irina Shayk co-conduttrice giovedì sera' L'annuncio del direttore artistico in un video su Instagram. #ANSA x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.