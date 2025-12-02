Carlo Conti difende i Big di Sanremo dopo le polemiche E svela a che ora finirà il Festival

“ Big o non Big, è tutto relativo oggi come oggi”. L’annuncio del cast di Sanremo è quello che muove tutto, che mette in moto gli ingranaggi, i meccanismi. Come di consueto, però, è accompagnato – prima e dopo – da una lunga scia di indiscrezioni e di immancabili polemiche. Pippo Baudo ha creato la sua ricetta consolidata del Festival, del resto: il pubblico deve parlare della kermesse, puntare i riflettori sull’Ariston ben prima che Sanremo cominci davvero. Ma le polemiche relative al cast di Sanremo 2026 sono anche vere e proprie critiche sull’assenza di tanti Big. Carlo Conti, ai microfoni di RTL 102. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Carlo Conti difende i Big di Sanremo dopo le polemiche. E svela a che ora finirà il Festival

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, interviene a RTL 102.5 in merito all’edizione 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio. Tanti i temi affrontati, in particolare la scelta di dare ampio spazio ai più giovani e ai nuovi talenti. AN - facebook.com Vai su Facebook

I 30 di Carlo Conti, ecco chi sono gli artisti in gara a Sanremo 2026 Vai su X

Carlo Conti difende i Big di Sanremo dopo le polemiche. E svela a che ora finirà il Festival - Carlo Conti, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026, commenta le polemiche dopo l'annuncio dei Big ... Riporta dilei.it

Sanremo 2026, Carlo Conti gela le critiche/ “Big o non big? È tutto relativo oggi” e cita il caso Lucio Corsi - Carlo Conti travolto dalle critiche per il cast di Big scelti per il Festival di Sanremo 2026: il conduttore interviene e spiega tutto ai microfoni di RTL ... Da ilsussidiario.net

Carlo Conti difende il cast di Sanremo: «Big o non big, è tutto relativo. Conta la canzone» - Sui social è partito il dibattito, subito dopo l'annuncio dei 30 ... Scrive msn.com

Carlo Conti e le polemiche su Sanremo: «Big o non big? Tutto è relativo» - Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo che si terrà dal 24 al 28 febbraio, surfa sulla bufera che si è scatenata dopo l’annuncio dei trenta in gara: «No, io non leggo ni ... Segnala unionesarda.it

Antonella Clerici difende Carlo Conti e Sanremo 2026: “Lo conosco bene” - Antonella Clerici come tutti ieri ha seguito l’annuncio di Carlo Conti per i cantanti che parteciperanno al prossimo festival. Secondo ultimenotizieflash.com

Carlo Conti: «Big o non Big, è tutto relativo» - Il direttore artistico del Festival replica alle critiche sui nomi dei 30 artisti annunciati in gara a Sanremo 2026 ... Si legge su avvenire.it