Can Yaman a Sanremo dopo l’arresto per droga la mossa di Carlo Conti che sfida le polemiche | cosa gli farà fare – Il video

Questa mattina, Carlo Conti ha pubblicato un post che lascia intendere che Can Yaman sarà il prossimo co-conduttore di Sanremo. La notizia arriva dopo settimane di polemiche legate all’arresto dell’attore turco per droga. Conti ha scelto di scherzarci su, sfidando le critiche e confermando la sua presenza al festival. I dettagli sulla partecipazione di Yaman non sono ancora ufficiali, ma l’entusiasmo cresce tra il pubblico e gli organizzatori.

Sarà Can Yaman il co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo. È un post ironico di Carlo Conti a farlo intendere. Il direttore artistico si presenta in un fotomontaggio che lo ritrae nei panni di Sandokan, con il titolo ‘Carlokan’ e una sola parola nel post «co-co». L’attore turco è reduce dal successo della fiction di Rai1. diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, che lo ha visto nei panni dell’eroe nato dalla penna di Emilio Salgari, a 50 anni dalla celebre serie interpretata da Kabir Bedi e diretta da Sergio Sollima. Una scelta che rischia comunque di far partire qualche polemica, alla luce delle vicende giudiziarie che hanno toccato l’attore in Turchia.🔗 Leggi su Open.online

Questa sera a Sanremo 2026, Carlo Conti ha portato l'attore turco Can Yaman sul palco della prima serata.

