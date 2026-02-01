NBA Houston detta legge nel derby texano | Rockets ok su Dallas Timberwolves e Hornets in striscia

I Houston Rockets continuano a vincere. Questa volta battendo i Dallas Mavericks nel derby texano. Nonostante un’ottima prestazione di Cooper Flagg, i Rockets portano a casa i due punti e allungano la serie positiva. La partita si è giocata davanti al pubblico di casa, che ha acclamato la vittoria della squadra di Houston.

Nel derby del Texas vince ancora la squadra di casa: i Houston Rockets superano i Dallas Mavericks nonostante l'ennesima notte da protagonista di Cooper Flagg. A Ovest sorridono anche Minnesota Timberwolves, mentre a Est continua la scalata degli Charlotte Hornets. Tra colpi esterni e vittorie pesanti, la notte NBA regala spettacolo su entrambi i lati della Conference. La tradizione del derby texano continua: per la settima volta consecutiva vince la squadra che gioca davanti al proprio pubblico. Questa volta tocca a Houston, che piega Dallas 111-107. Non basta ai Mavs una prestazione monumentale di Cooper Flagg, autore di 34 punti e 12 rimbalzi, quinta gara stagionale oltre quota 30.

