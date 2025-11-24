Bodo Glimt Juve il walkaround sul campo dell’Aspmyra Stadion I bianconeri testano il sintetico nel gelo – FOTO e VIDEO

Juventusnews24.com | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bodo Glimt Juve, il walkaround sul campo dellAspmyra Stadion. I bianconeri testano il sintetico nel gelo norvegese. La  Juventus  è  sbarcata in Norvegia  in vista della  cruciale sfida  di  Champions League  contro il  BodøGlimt, in programma domani alle  21:00  (ora italiana). L’accoglienza è stata subito  glaciale: i  bianconeri  hanno dovuto fare i conti con un  freddo polare (-6 gradi), tipico delle  latitudini settentrionali, un elemento ambientale che renderà la gara  ancora più difficile. La ricognizione sul manto sintetico. Il  primo appuntamento ufficiale  per la squadra, una volta arrivata nella città di  Bodø, è stato il  tradizionale “walkaround”  della vigilia, tenutosi all’ Aspmyra Stadion. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

