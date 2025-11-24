Bodo Glimt Juve, il walkaround sul campo dell’Aspmyra Stadion. I bianconeri testano il sintetico nel gelo norvegese. La Juventus è sbarcata in Norvegia in vista della cruciale sfida di Champions League contro il BodøGlimt, in programma domani alle 21:00 (ora italiana). L’accoglienza è stata subito glaciale: i bianconeri hanno dovuto fare i conti con un freddo polare (-6 gradi), tipico delle latitudini settentrionali, un elemento ambientale che renderà la gara ancora più difficile. La ricognizione sul manto sintetico. Il primo appuntamento ufficiale per la squadra, una volta arrivata nella città di Bodø, è stato il tradizionale “walkaround” della vigilia, tenutosi all’ Aspmyra Stadion. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bodo Glimt Juve, il walkaround sul campo dell’Aspmyra Stadion. I bianconeri testano il sintetico nel gelo – FOTO e VIDEO