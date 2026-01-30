Dumfries accelera l’esterno vede il rientro | l’Inter ha bisogno di lui Spunta una data per vederlo in campo

Da internews24.com 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dumfries si muove in fretta per tornare presto disponibile. L’esterno vuole rientrare al più presto e spinge per essere pronto in vista delle prossime partite dell’Inter. Spunta anche una data, ma ancora non ufficiale, per vederlo di nuovo in campo.

Inter News 24 Dumfries spinge per tornare il prima possibile a diposizione di Chivu, l’esterno ha un obiettivo. Dallo scorso novembre, il titolare inamovibile Denzel Dumfries è fermo ai box. L’esterno olandese, noto per le sue falcate travolgenti e la sua capacità di spinta costante, ha lasciato un vuoto difficile da colmare. Al momento, l’unico interprete di ruolo a disposizione del tecnico rumeno è Luis Henrique, giovane laterale brasiliano arrivato con grandi aspettative ma ancora alla ricerca della piena maturità tattica nel calcio italiano. Chivu è dunque costretto agli straordinari, con una rotazione ridotta all’osso che rischia di logorare le energie della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dumfries accelera, l’esterno vede il rientro: l’Inter ha bisogno di lui. Spunta una data per vederlo in campo

Infortunio Dumfries, spunta la data del rientro in campo dell’olandese: big match cerchiato in rosso

Dumfries si avvicina al rientro dopo l’infortunio, con l’obiettivo di tornare in campo in tempo per il big match contro il Milan, previsto l’8 marzo.

Infortunio Dumfries, l’olandese da la carica in vista del rientro in campo: una data cerchiata in rosso per rivederlo. Il messaggio

L'infortunio di Dumfries ha suscitato grande interesse tra i tifosi.

