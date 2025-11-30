L’esercito vuole studiare filosofia a Bologna Ma l’ateneo dice no al corso per i giovani ufficiali ecco perché

Meno Clausewitz e più Spinoza. O anche più Clausewitz e più Spinoza. La richiesta del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Carmine Masiello ( nella foto con Giorgia Meloni ) di avviare un corso di laurea in filosofia per i giovani ufficiali (una quindicina) è destinata a far discutere. Non perché ci sia niente di male nel tentare di allargare la propria visione e nutrire il pensiero critico, e la filosofia in questo è maestra, ma perché offre il fianco al quotidiano dibattito: è una richiesta genuina o è un altro modo di militarizzare l’università? Nel suo intervento agli Stati Generali della Ripartenza tenutisi in questi giorni a Bologna, Masiello ha raccontato di aver chiesto senza successo all’ Alma Mater l’avvio di un CdL in filosofia apposito per i suoi pochi ufficiali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

