Due nuovi treni serali per Lecco | l' orario cambia per 760mila pendolari
Dal 14 dicembre 2025 cambia l'orario ferroviario di Trenord con importanti novità per i pendolari lecchesi. Due nuovi collegamenti serali sulla linea S8 Milano-Lecco permetteranno di rientrare a casa più tardi, mentre l'offerta complessiva della compagnia raggiunge le 2400 corse giornaliere in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
METROPOLITANA: lavori serali e chiusura anticipata Lunedì 1, martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre Proseguono le attività di manutenzione serale della metropolitana, che comprendono: Test sui nuovi treni in consegna Pre-esercizio in fuori s - facebook.com Vai su Facebook
Due nuovi treni serali per Lecco: l'orario cambia per 760mila pendolari - Con il nuovo orario invernale arrivano collegamenti notturni sulla linea S8 Milano- Scrive leccotoday.it
In arrivo più treni e corse serali: rivoluzione Trenord per pendolari in Brianza - Chiasso, Malpensa e linee lombarde Da quando la quotidianità dei pendolari si fa più fitta, ogni modifica agli orari dei treni può cambiare la ro ... Lo riporta monza-news.it
In arrivo due treni in più al giorno e nuove corse serali sulla linea della Brianza: tutte le novità di Trenord - Due nuovi treni in più al giorno sulla linea della Brianza, più corse serali, modifiche alla Como Chiasso e tante nuove tratte in Lombardia. Si legge su monzatoday.it
Treni Genova-Milano, dal 14 dicembre i regionali saranno raddoppiati: ecco i nuovi orari - Milano, dal 14 dicembre i regionali saranno raddoppiati: ecco i nuovi orari ... Come scrive msn.com